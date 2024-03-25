هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات تدعو للمشاركة في معرض صناعة الحلويات والشوكولا في دبي 2024

دمشق-سانا

دعت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات أصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاركة في معرض صناعة الحلويات والشوكولا 2024 الذي سيقام في دبي بين الـ24 والـ26 من أيلول المقبل.

ولفتت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أنها ستقوم بتنظيم المشاركة السورية في المعرض بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية وغرفة صناعة دمشق وريفها، داعية الشركات الراغبة بالمشاركة إلى تقديم طلبات الاشتراك للهيئة مع الوثائق المطلوبة، ومنها سجل صناعي أو تجاري لتستكمل الإجراءات المطلوبة حتى الـ25 من نيسان القادم.

وكانت مشاركة سورية في معرض صناعة الحلويات 2023 عبر جناح بلغت مساحته 52 متراً مربعاً، حيث مثل سورية 4 شركات رائدة في مجال صناعة الحلويات والشوكولا بهدف الترويج لهذه المنتجات نظراً لأهميتها التصديرية والتنافسية في الأسواق الخارجية.

منار ديب

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