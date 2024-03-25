سلات غذائية في السويداء ضمن حملة (تشارك بالخير)

السويداء-سانا

وزعت مؤسسة مرساة الخيرية بالسويداء اليوم عدداً من السلات الغذائية ضمن حملة (تشارك بالخير) التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان.

وبين رئيس مجلس أمناء المؤسسة أيمن بركة في تصريح لمراسل سانا أن السلات ضمت تشكيلة متنوعة من المواد الغذائية، واستفاد منها مرضى غسيل الكلية المسجلون في قسم الكلية في المشفى الوطني بالسويداء والبالغ عددهم 75 مريضاً، وذلك بما يعزز التكافل بين أفراد المجتمع.

ولفت بركة إلى أن هذا التوزيع يضاف إلى توزيع أدوية أمس لنحو 56 مريضاً يعانون من أمراض مزمنة بالتنسيق مع نقابة الصيادلة، وذلك عبر الصيدلية المركزية.

ويشار إلى أن مؤسسة مرساة التعليمية التنموية الصحية تأسست عام 2021، وهي إحدى الجمعيات الأهلية المشاركة في حملة (تشارك بالخير) التي تستمر طيلة شهر رمضان المبارك بمختلف المحافظات.

عمر الطويل

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