الجيش الروسي يحبط هجوماً أوكرانياً بالمسيرات على مقاطعة روستوف

موسكو-سانا

أحبط الجيش الروسي محاولة قوات نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي على الأراضي الروسية، وأسقط 11 طائرة أوكرانية دون طيار فوق مقاطعة روستوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم وفقاً لموقع (RT): “الليلةالماضية تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات دون طيار على أهداف على أراضي روسيا الاتحادية، وتم اعتراض 11 طائرة أوكرانية دون طيار من قبل منظومات الدفاع الجوي فوق أراضي مقاطعة روستوف”.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.

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