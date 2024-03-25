25 آذار 2011- تنصيب البطريرك الماروني المنتخب بشارة بطرس الراعي بطريركاً على كرسي أنطاكية وسائر المشرق

دمشق-سانا

1199- إصابة ملك إنكلترا ريتشارد الأول، وذلك أثناء محاربته فرنسا، ما أدى إلى وفاته في الـ 6 من نيسان.

1306- روبرت بروس يصبح ملكاً على إسكتلندا تحت اسم روبرت الأول.

1409- افتتاح مجمع بيزا الكنسي في إيطاليا.

1555- تأسيس مدينة بلنسية.

1655- اكتشاف أكبر أقمار زحل (تيتان)، من قبل كريستيان هوغنس.

1802- توقيع (معاهدة أميان للسلام) بين فرنسا وبريطانيا العظمى وأيرلندا.

1969- المظاهرات تجبر رئيس باكستان محمد أيوب خان على الاستقالة.

2002- سقوط نحو ألف قتيل جراء زلزال ضرب شمال أفغانستان.

2011- تنصيب البطريرك الماروني المنتخب بشارة بطرس الراعي بطريركاً على كرسي أنطاكية وسائر المشرق.

2015- عالما الرياضيات جون فوربس ناش الابن ولويس نبيرغ يفوزان بجائزة أبيل مناصفة لعملهما على المعادلات التفاضلية الجزئية.

من مواليد هذا اليوم:

1914- نورمان بورلوج، مهندس زراعي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1970.

1947- إبراهيم الجعفري، رئيس وزراء العراق.

من وفيات هذا اليوم:

1914- فردريك ميسترال، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.

1980- رولان بارت، فيلسوف فرنسي.

أعياد ومناسبات:

عيد الاستقلال في اليونان.

يوم الحرية في بيلاروس.

عيد الأم في سلوفينيا.

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