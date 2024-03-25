25 آذار 2011- تنصيب البطريرك الماروني المنتخب بشارة بطرس الراعي بطريركاً على كرسي أنطاكية وسائر المشرق

دمشق-سانا
1199- إصابة ملك إنكلترا ريتشارد الأول، وذلك أثناء محاربته فرنسا، ما أدى إلى وفاته في الـ 6 من نيسان.
1306- روبرت بروس يصبح ملكاً على إسكتلندا تحت اسم روبرت الأول.
1409- افتتاح مجمع بيزا الكنسي في إيطاليا.
1555- تأسيس مدينة بلنسية.
1655- اكتشاف أكبر أقمار زحل (تيتان)، من قبل كريستيان هوغنس.
1802- توقيع (معاهدة أميان للسلام) بين فرنسا وبريطانيا العظمى وأيرلندا.
1969- المظاهرات تجبر رئيس باكستان محمد أيوب خان على الاستقالة.
2002- سقوط نحو ألف قتيل جراء زلزال ضرب شمال أفغانستان.
2011- تنصيب البطريرك الماروني المنتخب بشارة بطرس الراعي بطريركاً على كرسي أنطاكية وسائر المشرق.
2015- عالما الرياضيات جون فوربس ناش الابن ولويس نبيرغ يفوزان بجائزة أبيل مناصفة لعملهما على المعادلات التفاضلية الجزئية.
من مواليد هذا اليوم:
1914- نورمان بورلوج، مهندس زراعي أمريكي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1970.
1947- إبراهيم الجعفري، رئيس وزراء العراق.
من وفيات هذا اليوم:
1914- فردريك ميسترال، شاعر وكاتب مسرحي فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1904.
1980- رولان بارت، فيلسوف فرنسي.
أعياد ومناسبات:
عيد الاستقلال في اليونان.
يوم الحرية في بيلاروس.
عيد الأم في سلوفينيا.
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