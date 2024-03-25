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المقاومة الفلسطينية تقنص 3 جنود للاحتلال في مدينة غزة

2024-03-24

القدس المحتلة-سانا

قنصت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم ثلاثة جنود للاحتلال الإسرائيلي خلال تصديها لقواته في مدينة غزة شمال القطاع.

وأوضحت المقاومة أنها استهدفت بصاروخ موجه وقذيفة “الياسين 105” دبابة “ميركافا” وآلية عسكرية للاحتلال وبقذائف الهاون تجمعاً لجنوده في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.

واستهدفت المقاومة بقذيفة مضادة للتحصينات مبنى تحصنت به قوة للعدو وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب في محيط مجمع الشفاء بمدينة غزة.

واستهدف المقاومة بقذيفة “ار بي جي” آلية عسكرية للعدو غرب خان يونس جنوب القطاع.

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