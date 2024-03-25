شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم 170.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف عدة منازل في مدينة رفح ما أدى لاستشهاد 27 فلسطينياً وإصابة آخرين بينما استشهد 4 آخرون جراء قصف الاحتلال منزلاً شمال شرق خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد فلسطيني وأصيب 5 آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة “دوار دولة” جنوب شرق حي الزيتون بمدينة غزة كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف العدو الصهيوني منزلاً في دير البلح وسط القطاع المنكوب.

وأعلنت الصحة الفلسطينية في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من شهر تشرين الاول الماضي إلى 32226 شهيداً و74518 جريحاً.

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