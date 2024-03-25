إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال اثنين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخران في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة طفل بجروح كما اعتقلت فلسطينيين اثنين أحدهما في البلدة القديمة بالخليل وآخر في قرية عنزا جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 16 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون.

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