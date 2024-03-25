الشريط الإخباري

إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال واعتقال اثنين في الضفة الغربية

2024-03-24

القدس المحتلة-سانا

أصيب فلسطيني مساء اليوم برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقل آخران في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية بلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس واعتدت على الفلسطينيين بإطلاق الرصاص ما أدى إلى إصابة طفل بجروح كما اعتقلت فلسطينيين اثنين أحدهما في البلدة القديمة بالخليل وآخر في قرية عنزا جنوب جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال في وقت سابق اليوم 16 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية بينهم طفل وأسرى سابقون.

 

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

قوات الاحتلال تعتقل 13 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 13 فلسطينياً في الضفة الغربية.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved