الخارجية الفلسطينية: قرار الاحتلال منع (الأونروا) من العمل شمال قطاع غزة تعميق للمجاعة وتصفية لحقوق اللاجئين

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي منع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” من إدخال أي مساعدات إغاثية إلى شمال قطاع غزة مطالبة بوقف تنفيذه قبل فوات الأوان.

ووصفت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة وفا الفلسطينية القرار بأنه خطير جداً ومن شأنه تعميق المجاعة وجرائم القتل بالتجويع والتعطيش، وتهديد مباشر لمؤسسة أممية رفيعة وذات مصداقية في خدمة قضايا اللاجئين الفلسطينيين وتعنى بحقوقهم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة وخارجها.

وقالت الوزارة: “بات واضحا أن الاحتلال يُمعن في استهداف “الأونروا” ويعمل على تدميرها وقتل كادرها وإخراجها عن الخدمة بهدف تغيير هوية القطاع بحيث يصبح دون سكان وذلك في إطار حرب تصفية القضية الفلسطينية”.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي وفي مقدمته الولايات المتحدة بالتدخل الفوري لوقف تنفيذ القرار الذي يعني قتل وتهجير الفلسطينيين قبل فوات الأوان.