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إجازة استثمار لمشروع توليد كهرباء باستطاعة 10 ميغا واط في حمص

2024-03-24

دمشق-سانا

منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار بموجب أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 لمشروع توليد الكهرباء “مرتبط بشبكة التوزيع” اعتماداً على المصادر المتجددة “الطاقة الشمسية ولواقط كهروضوئية” وذلك في محافظة حمص.

وبينت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه أن التكلفة التقديرية للمشروع تبلغ 76.5 مليار ليرة سورية باستطاعة 10 ميغا واط ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 20 فرصة عمل.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه المشاريع تعد خطوة مهمة باتجاه تحقيق الاستدامة البيئية والتقليل من فجوة الطاقة المحلية.

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