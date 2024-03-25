المقاومة اللبنانية تستهدف ثلاثة مواقع للعدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم ثلاثة تجمعات ومواقع للعدو الإسرائيلي وحققت فيهم إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الصهيونية على القرى اللبنانية الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية ‏استهدف ‏مقاتلونا مبنى يتموضع فيه جنود ‏العدو في مستوطنة المنارة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة”.‏

واستهدفت المقاومة موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابةً مباشرة كما استهدفت بالأسلحة المناسبة قوة للعدو داخل موقع المرج عند الحدود مع فلسطين المحتلة وأوقعت أفرادها بين قتيل ومصاب.

إلى ذلك واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على قرى وبلدات جنوب لبنان حيث استهدف منطقة طوفا بين ميس الجبل وبليدا في صور، وأطراف بلدتي طير حرفا وعلما الشعب بعدد من القذائف المدفعية.

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