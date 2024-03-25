وزير الصناعة: تطوير إنتاج شركة (بردى) وابتكار أصناف جديدة تلبي الاحتياجات

دمشق-سانا

أكد وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار ضرورة مواصلة العمل على تطوير إنتاج الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” وابتكار أصناف جديدة تلبي احتياجات السوق المحلية واستثمار كافة الطاقات الإنتاجية ما يسهم بتحسين الواقع الإنتاجي والتسويقي في الشركة.

وأشار الوزير جوخدار خلال تفقده اليوم واقع العمل في الشركة إلى أهمية دعم العمال في الشركة على خطوط الإنتاج داعياً إلى مضاعفة الجهود لزيادة الإنتاج كماً ونوعاً وزيادة المبيعات والتسويق للمنتجات ولو بهامش ربح بسيط لتأمين السيولة المالية وتدوير رأس المال إضافة إلى تعزيز إجراءات السلامة المهنية واتخاذ إجراءات الأمن الصناعي الوقائي وحماية المستودعات ضد المخاطر.

بدوره أشار مدير الشركة المهندس علي عباس إلى أن خطة الشركة الإنتاجية تهدف لطرح المزيد من المنتجات في الأسواق بمواصفات وميزات جديدة وجودة عالية وتعزيز تنويعها من أدوات كهربائية منزلية تلبي احتياجات الأسر السورية لافتاً إلى أن الشركة ورغم كل الصعوبات التي تعترض عملها والمتمثلة بضعف الموارد المالية والنقص الحاد في المواد الأولية وصعوبة تأمينها وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وغيرها استطاعت تنفيذ خطتها الإنتاجية لعام 2023 ومبيعات تجاوزت قيمتها الـ 8 مليارات ليرة وهي ماضية لتنفيذ خطتها الإنتاجية لعام 2024 المتضمنة آلاف البرادات والغسالات الأفران وغيرها من الأدوات والأجهزة الكهربائية المنزلية.

لؤي حسامو

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