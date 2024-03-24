المالية تعلن عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية لعام 2024 لإصدار سندات خزينة بقيمة 150 مليار ليرة

دمشق-سانا

أعلنت وزارة المالية اليوم عن المزاد الثاني للأوراق المالية الحكومية للعام الجاري لإصدار سندات خزينة بأجل 4 سنوات، وبنطاق مستهدف بقيمة 150 مليار ليرة سورية، حيث يقام المزاد يوم الإثنين 22-4-2024، ليكون تاريخ التسوية 28-4-2024.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه يحق للمصارف العاملة الخاصة والعامة، ولشركات الوساطة المالية المؤهلة، المشاركة في المزاد بشكل مباشر، كما يحق للأفراد الطبيعيين والاعتباريين المشاركة من خلال فتح حساب لدى أي من شركات الوساطة المالية أو لدى أي من المصارف العاملة المؤهلة للاكتتاب على هذه السندات أيضاً.

وأشارت الوزارة إلى أن تداول هذه الورقة المالية متاح في سوق دمشق للأوراق المالية، ما يعطيها ميزة السيولة، بالإضافة إلى الاستفادة من الفوائد التي سيتم منحها بشكل نصف سنوي بنسبة فائدة ستتحدد بناءً على العروض المقدمة والتي سيعلن عنها بعد انتهاء أعمال الاكتتاب.

يذكر أن الإصدار يأتي ضمن موعده في روزنامة مزادات الأوراق المالية الحكومية لعام 2024.

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