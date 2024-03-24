الشيخ قاسم يؤكد جاهزية المقاومة للرد على العدو الإسرائيلي وردعه

‏بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم جهوزية المقاومة للرد على العدو الإسرائيلي، وقدرتها على ردعه.

وقال قاسم في كلمة اليوم: “لا يستطيع لبنان أن يستمر أو أن يكون مستقلاً من دون ‏المقاومة الضرورية بوجودها وأدائها وجهوزيتها”، موضحاً أن العدو الإسرائيلي كان يريد إنشاء ‏المستوطنات في جنوب لبنان والتأمين ‏على حكم سياسي يكون تحت إدارته لكن المقاومة لم تمكنه من النجاح بتكاتف مع الجيش ‏والشعب.

وأضاف قاسم: إن “المواجهة التي نخوضها اليوم هي لمساندة أهلنا في غزة، كما أنها تؤدي ‏خدمة كبيرة للبنان لأنها تفهم /إسرائيل/ بأن تكون مردوعة وأنها لا يمكن أن ‏تفكر مرة جديدة في غزو لبنان من دون مواجهة ودفع ثمن”.

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