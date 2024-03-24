الشيخ قاسم يؤكد جاهزية المقاومة للرد على العدو الإسرائيلي وردعه

بيروت-سانا
أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم جهوزية المقاومة للرد على العدو الإسرائيلي، وقدرتها على ردعه.
وقال قاسم في كلمة اليوم: “لا يستطيع لبنان أن يستمر أو أن يكون مستقلاً من دون المقاومة الضرورية بوجودها وأدائها وجهوزيتها”، موضحاً أن العدو الإسرائيلي كان يريد إنشاء المستوطنات في جنوب لبنان والتأمين على حكم سياسي يكون تحت إدارته لكن المقاومة لم تمكنه من النجاح بتكاتف مع الجيش والشعب.
وأضاف قاسم: إن “المواجهة التي نخوضها اليوم هي لمساندة أهلنا في غزة، كما أنها تؤدي خدمة كبيرة للبنان لأنها تفهم /إسرائيل/ بأن تكون مردوعة وأنها لا يمكن أن تفكر مرة جديدة في غزو لبنان من دون مواجهة ودفع ثمن”.
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