لوحات تشكيلية بمواضيع مختلفة ضمن ملتقى “مدانا ألوان” الخامس بحمص

حمص-سانا

شارك أكثر من 30 فناناً تشكيلياً وهاوياً ضمن فعاليات اليوم الأول من ملتقى “مدانا ألوان 5″، الذي أطلقه مشروع مدى الثقافي في حديقة الدبلان بحمص.

الملتقى الذي يعتبر فرصة للمشاركين لإظهار مواهبهم أمام الناس في الأماكن العامة والتعريف بالفن التشكيلي ومدارسه المختلفة سبق ونظمته مدى في مناطق مختلفة بحمص من أسواق أثرية وحدائق وغيرها.

وفي تصريح لمراسلة سانا، بين مدير مشروع مدى الثقافي بحمص رامز الحسين أن ملتقى “مدانا ألوان” يقام في حمص للمرة الخامسة خلال عامين، بهدف نشر ثقافة الفن التشكيلي في الشوارع وخلق صلة وصل بين الفنانين والناس في مختلف الأماكن.

بدوره أشار فريد وسوف مسؤول الفن التشكيلي بمشروع مدى الثقافي إلى أن الملتقى يفتح أبوابه أمام جميع الفنانين والموهوبين، ليعبروا عن أنفسهم أمام المارة في الأماكن العامة، بهدف إظهار أهمية وجمالية الفن التشكيلي وتشجيع كل من يمتلك القدرة أو الرغبة للمشاركة وإظهار موهبته على العلن.

وجاءت مشاركة الشابة أميرة الربيع من خلال صورة غرافيك لأم كلثوم، فيما شاركت الشابة فيفيان طنوس بلوحة للفنان فان غوخ بعنوان ليلة مضيئة.

الفنان التشكيلي محمد فريد البوز الذي جسد في لوحاته عدة لقطات لأشخاص، عبر عن أهمية الملتقى في الإضاءة على أهمية الفن التشكيلي وجمالياته والارتقاء بالذائقة الفنية لدى مختلف شرائح المجتمع.

بدورها شاركت الفنانة التشكيلية آية خضور بلوحات بورتريه بالألوان الزيتية على القماش، بينما رسم الشاب أيهم بوظان حصاناً وأنثى بالأبيض والأسود ضمن لوحة أراد من خلالها إظهار رسائل عن قوة المرأة.

وبينت الفنانة التشكيلية سوسن الصوفي أن الفن أجمل ما في الوجود، وشجعت كل من يمتلك موهبة على إظهارها.

يذكر أن المعرض يستمر لمدة 5 أيام.

لارا أحمد

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