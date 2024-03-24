غوتيريش: استمرار الاعتداء اليومي على الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي

القاهرة-سانا

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن استمرار الاعتداء اليومي على الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي، محذراً من تداعيات الحرب في قطاع غزة على مستوى العالم.

ووفقاً لما نقلته رويترز، أكد غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أن وصول المساعدات إلى غزة يتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار لأسباب إنسانية، داعياً “إسرائيل” إلى إزالة العقبات أمام دخول المساعدات إلى الفلسطينيين.

كما أكد غوتيريش على ضرورة زيادة المعابر، مشيراً إلى أن الطريق البري هو الأكثر فاعلية وكفاءة في نقل البضائع الثقيلة.

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