ضمن حملة (تشارك بالخير) توزيع سلات غذائية في اللاذقية وريف الرقة المحرر

اللاذقية-سانا

ضمن حملة “تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بمناسبة شهر رمضان بالتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية، وزع فرع مؤسسة “سورية بتجمعنا” في اللاذقية اليوم 100 سلة غذائية.

وأشار عبادة دريباتي المتطوع في المؤسسة إلى أنه تم تقديم السلات الغذائية والأغطية الشتوية لنحو 100 مستفيد مسجل لدى الجمعية، من الأكثر احتياجاً في المحافظة، وأن التوزيع مستمر حتى الوصول إلى أكبر عدد من الأسر المحتاجة في شهر رمضان الكريم الذي يتميز بخصوصية عن باقي الأشهر، كونه يجسد قيماً مجتمعية متوارثة تعكس التكافل الاجتماعي ومساعدة الناس لبعضها.

بدوره لفت المتطوع غالب عبود إلى أهمية العمل التطوعي الذي يساهم في تحسين الحياة الاجتماعية والظروف المعيشية والصحية والتعليمية للأفراد.

وبينت مديرة الشؤون الاجتماعية باللاذقية رشا سليمان أن فعاليات حملة “تشارك بالخير” تتنوع بين توزيع الحصص الغذائية والأغطية والألبسة الشتوية، وإقامة المطابخ الرمضانية، وتقديم وجبات الإفطار للصائمين.

وأشارت سليمان إلى أن المنظمات غير الحكومية “الجمعيات الأهلية” تعمل ضمن نطاقها الجغرافي على تقييم الاحتياجات وتأمين المتطلبات والمستلزمات بحسب دراسة تقوم بها الفرق التطوعية من خلال الجولات الميدانية على المنازل، ويتم تسجيل الأشخاص لدى الجمعيات كمستفيدين دائمين، فيما تكون هناك بعض الحالات الأخرى التي تقوم بمراجعة مديرية الشؤون ويتم تحويلها بكتاب رسمي إلى الجمعيات لتقديم المساعدة ضمن الإمكانيات.

وفي ريف الرقة المحرر، وضمن حملة “تشارك بالخير”، وزعت جمعية نبراس للتنمية مجموعة من السلات الغذائية للأسر المحتاجة.

وأشار مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد المرشد في تصريح لمراسل سانا إلى أن حملة تشارك بالخير تعكس قيم العطاء والمحبة والتكافل التي يتميز بها الشعب السوري، وأن المديرية قدمت جميع التسهيلات التي تحتاجها الجمعيات لإيصال الدعم للفئات المستحقة وتنفيذ أهداف الحملة التي أطلقتها الوزارة.

بدوره، أكد رئيس الجمعية عبد العيسى أنه تم توزيع 30 سلة غذائية للأسر التي تستحق الدعم والأشد احتياجاً في ريف المحافظة المحرر.

ديمة حشمة و محمد الفرج

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