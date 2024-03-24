مبادرة تكسي الإفطار… مساع حثيثة لتعزيز مناخات التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل

دمشق-سانا

رغم إعاقتها تواصل الشابة منى عمقي وللعام الرابع على التوالي إطلاق مبادرتها الرمضانية “تكسي الإفطار” والتي تقوم بها بالشراكة مع كل من الشابين ياسمين العاصي وعمار الناطور، وتتضمن إيصال وجبات إفطار للصائمين من الأسر المستحقة في عدد من مناطق محافظة دمشق، حيث تجري فعاليات المبادرة التي انطلقت منذ اليوم الأول من الشهر الفضيل بمساعدة فريق من الشباب السوري المتطوع.

منى وفي حديثها لسانا الشبابية أكدت أن فكرة “تكسي الإفطار” بدأت في العام 2021 عبر صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تم فيها نشر الفكرة في عدة مجموعات وبين الأصدقاء وعلى الصفحات الشخصية للمتطوعين في المبادرة، حيث لاقت إقبالاً كبيراً عليها، مبينة أن الفكرة تلخصت “بأن تقوم العائلات بزيادة كمية طبختها اليومية خلال شهر رمضان المبارك لنقوم بدورنا بإيصال هذه الطعام إلى من يستحقه بمساعدة الفريق المتطوع”.

وأضافت: هناك تنسيق مسبق بين بعض المتطوعين ممن يتنقلون بسياراتهم الخاصة أو على دراجة نارية أو هوائية أو حتى مشياً على الأقدام إذ يقوم هؤلاء المتطوعون بإحضار الوجبات وإيصالها للعائلات المستحقة، لافتة إلى أن شركاءها في المبادرة عمار وياسمين وبحكم عملهما السابق في مجال المسؤولية المجتمعية يمتلكان معرفة واسعة بحاجات المجتمع والشرائح الأكثر حاجة، وهو ما سهل الوصول الى الفئات المستهدفة.

وعن آلية العمل قالت الشابة ياسمين العاصي من مؤسسي المبادرة “نقوم بتنسيق العمل بكثير من الدقة والجدية من حيث إحصاء عدد الوجبات وتجهيزها وتوضيبها، إضافة الى حساب الوقت اللازم لإيصالها إلى وجهتها دون تأخير عن موعد الإفطار وهو عمل يستلزم الكثير من التعاون بيننا وبين المتطوعين الذين يقومون بعملية التوصيل”.

بدوره بين الشاب عمار الناطور من مؤسسي المبادرة أنهم تمكنوا خلال الأعوام الماضية من تغطية العديد من مناطق ريف دمشق مثل داريا – الغوطة – صحنايا – جرمانا – نهر عيشة – القدم – الكسوة – سبينة، وكذلك استطاعوا هذه السنة أن يغطوا حتى الآن صحنايا – القدم – نهر عيشة – التضامن – مساكن برزة.

وأكد أصحاب المبادرة في ختام حديثهم أن مساعيهم مستمرة لرفد أوسع شريحة مجتمعية ممكنة وسد حاجاتها الملحة بالتعاون مع المجتمع الأهلي الذي لم يبخل في تقديم كل ما يلزم ضمن إمكانيات إفراده واستطاعتهم المادية.

لمياء الرداوي

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