الجيش الروسي يفشل عدة هجمات لقوات كييف ويسقط 172 مسيرة

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها تمكنت خلال الساعات الـ 24 الماضية من صد هجمات قوات نظام كييف وتدمير أسلحة غربية وإسقاط 172 مسيرة أوكرانية على مختلف المحاور.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي حول العملية العسكرية الخاصة بأن قواتها الجوية نفذت الليلة الماضية ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة على منشآت أوكرانية للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز ومواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة، وأن الضربة حققت كل أهدافها وأدت إلى تشويش عمل المؤسسات الصناعية التي تقوم بإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة، كما تم تدمير معدات عسكرية وأسلحة أجنبية الصنع قدمتها دول “الناتو” إلى أوكرانيا.

وذكر التقرير أن القوات الروسية صدت 3 هجمات مضادة للعدو على محور كوبيانسك، وقضت على نحو 140 عسكرياً أوكرانياً، كما واصلت الوحدات الروسية على محور بيلغورود تنفيذ إجراءات لتحديد وتدمير مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية في المناطق الحدودية لأوكرانيا، وتم القضاء على نحو 40 جندياً للعدو وتدمير راجمتي صواريخ.

وحسب التقرير، سيطرت القوات الروسية في محور دونيتسك على مواقع أكثر ملاءمة وقضت على نحو 300 جندي أوكراني، وفي محور أفدييفكا تم صد 9 هجمات وفقد العدو نحو 360 جندياً.

وعلى محور جنوب دونيتسك، حسنت القوات الروسية وضعها التكتيكي، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 140 جندياً، وعلى محور خيرسون نحو 50 جندياً.

ووفقاً للتقرير، دمرت القوات الروسية مستودعات للذخيرة والطائرات بدون طيار و4 محطات رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز “بي-18” ومحطة حرب إلكترونية، وأسقطت 172 طائرة مسيرة و11 صاروخ كروز كما أصابت قوات ومعدات عسكرية أوكرانية في 129 منطقة.

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