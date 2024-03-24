لافروف: الناتو منظمة مثيرة للجدل

موسكو-سانا

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف حلف شمال الأطلسي “ناتو” بالمنظمة المثيرة للجدل، معتبراً تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا أنها إرضاء لواشنطن ومحاولة لتقويض موقع ألمانيا في الاتحاد الأوروبي.

وقال لافروف لوكالة أنباء تاس: “إن ماكرون يدلي بهذه التصريحات أيضاً من أجل استفزاز الحلفاء في حلف شمال الأطلسي “ناتو” ولا علاقة للأمر أبداً بما يسمى الاستقلال السيادي الإستراتيجي”.

وأشار لافروف إلى أن أوروبا بالكامل سقطت تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية، واصفاً حلف الناتو بالمنظمة المثيرة للجدل وأن ما يأتي منها ليس في المصلحة الوطنية لشعوبهم ودولهم بل للخطط والتطلعات والمؤامرات السياسية والأنانية الشخصية.

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