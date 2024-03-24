مسؤول إيطالي: ماكرون يشكل خطراً على أوروبا

2024-03-24

روما-سانا

اعتبر نائب رئيسة الوزراء الإيطالية ماتيو سالفيني أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعرض أوروبا للخطر من خلال رفضه استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

ونقل موقع RT عن سالفيني وهو زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف قوله خلال تجمع أقيم في روما لقادة أوروبيين: إن اقتراح ماكرون إرسال قوات إلى أوكرانيا “شديد الخطورة وفيه إفراط وغير متوازن”، مضيفاً: إن كلمات ماكرون تشكل خطراً على بلدنا وقارتنا.

يشار إلى أن تصريحات ماكرون الشهر الماضي التي رفض فيها استبعاد إرسال قوات لأوكرانيا أثارت ردود فعل استنكار قوية من العديد من الدول الأوروبية.

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