الاحتلال يعتقل 16 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 16 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بينهم طفل وأسرى سابقون.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في جنين وبيت لحم ورام الله والخليل، واعتدت على الفلسطينيين بالضرب المبرح، واعتقلت 16 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبثت بمحتوياتها.

وأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أمس ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 7740 معتقلاً.

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