في اليوم 170.. عشرات الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدس المحتلة-سانا

يواصل الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 170 عدوانه الغاشم على قطاع غزة المنكوب براً وبحراً وجواً مستهدفاً المنازل وتجمعات النازحين والشوارع، موقعاً عشرات الشهداء والجرحى مع ارتكاب مجازر دامية وجرائم مروعة بحق الفلسطينيين، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه استشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طيران الاحتلال منزلاً في شارع الفالوجة شرق رفح جنوب القطاع.

كما استشهد أحد كوادر غرفة عمليات الطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني برصاص الاحتلال أثناء عمله في مستشفى الأمل في خان يونس جنوب القطاع.

وانتشلت الطواقم الطبية جثامين ستة شهداء من تحت أنقاض منزل تعرض لقصف الاحتلال شرق مدينة رفح جنوب القطاع.

ويواصل الاحتلال حصاره وعدوانه على مجمع الشفاء الطبي لليوم السابع على التوالي، ولا تزال عشرات العائلات محاصرة من دون ماء أو طعام منذ 6 أيام في المنازل والأحياء القريبة من المجمع، ويتعرضون لإطلاق نار وقصف جوي ومدفعي عنيف.

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