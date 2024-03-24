زراعة حمص تنهي موسم التحريج بزراعة 41 ألف غرسة

حمص-سانا

أنهت مديرية زراعة حمص موسم التحريج للعام الحالي بزراعة أكثر من 41 ألف غرسة حراجية على مساحة 80 هكتاراً، بحسب رئيس دائرة الحراج المهندس عامر شعبان.

وبين شعبان في تصريح لـ سانا أن التحريج شمل 8 مواقع حراجية موزعة في مختلف مناطق محافظة حمص، مشيراً إلى أن عمل الدائرة في المرحلة القادمة حماية الغراس المزروعة وخدمتها من عمليات سقاية وتعشيب.

ووصل إجمالي عدد الغراس الحراجية المباعة منذ بدء موسم التحريج حتى الآن وفق شعبان إلى 128 ألف غرسة من إجمالي الغراس الجاهزة للبيع والتي تبلغ حوالي 222 ألف غرسة، موضحاً أن خمسة مشاتل هي العريضة والقصير وتل ورد وتير معلة والبريج تؤمن الغراس الحراجية.

عبد الحميد جنيدي

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