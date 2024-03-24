غداً انطلاق بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال

حلب-سانا

تنطلق غداً بطولة كأس الجمهورية لكرة السلة للرجال بمشاركة أندية الاتحاد أهلي حلب والجلاء والكرامة والوحدة والجيش والنواعير.

ووزعت الفرق إلى مجموعتين بالدور الأول للبطولة، ضمت الأولى الاتحاد أهلي حلب والجيش والكرامة، والثانية الجلاء والنواعير والوحدة، حيث ستلعب الفرق مع بعضها في هذا الدور من مرحلة واحدة يتأهل بنهايتها الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وتفتتح البطولة المقامة في حلب بمباراتي الاتحاد أهلي حلب مع الكرامة في صالة الحمدانية والنواعير مع الجلاء في صالة الجلاء، وتستكمل مباريات الدور الأول بعد غد، حيث يواجه الجيش منافسه الكرامة في صالة الحمدانية، ويلتقي الوحدة مع النواعير في صالة الجلاء.

ويختتم الدور الأول الأربعاء القادم بمواجهتين، تجمع الأولى أهلي حلب مع الجيش في صالة الحمدانية والجلاء مع الوحدة في صالة الجلاء.

وكان فريق الجيش توج بلقب البطولة للموسم الماضي بعد فوزه على النواعير بنتيجة 53-39 نقطة في المباراة النهائية.

سامر الخزمة

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