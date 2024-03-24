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المقاومة الفلسطينية تستهدف 3 دبابات وناقلة جند للعدو الصهيوني في قطاع غزة

2024-03-23

القدس المحتلة-سانا

أوقعت المقاومة الفلسطينية مساء اليوم عدداً من جنود الاحتلال الإسرائيلي بين قتيل ومصاب خلال تصديها لقواته في قطاع غزة المنكوب.

وقالت المقاومة في بيان اليوم إنها استهدفت 3 دبابات وناقلة جند  للعدو الصهيوني بعبوات “شواظ” وقذائف “الياسين 105” وأوقعت عدداً من جنوده بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما استهدفت المقاومة بقذيفة “تي جي بي ” مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل مبنى بمدينة غزة وأوقعتهم بين قتيل ومصاب، واستهدفت بقذائف الهاون جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مجمع الشفاء.

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