شهداء وجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة

القدي المحتلة-سانا

استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة المنكوب لليوم 169.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن طيران الاحتلال قصف منزلا في مدينة دير البلح وسط القطاع ما أدى لاستشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة آخرين بينما استشهد وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين وهم ينتظرون وصول المساعدات الإنسانية في مدينة غزة.

واستشهد في وقت سابق اليوم 5 من المرضى في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة بسبب نقص المستلزمات الطبية جراء الحصار المتواصل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى /32142/ شهيداً و/74412/ جريحاً.

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