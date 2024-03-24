مظاهرة في العاصمة الرومانية دعماً لفلسطين وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي على غزة

بخارست-سانا

خرجت مظاهرة في العاصمة الرومانية بوخارست دعماً للشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا أمام مبنى الحكومة بوقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني ووقف عدوانه المتواصل وإنقاذ الأطفال مرددين شعارات مؤيدة لفلسطين وشعبها منها /متحدون لإنقاذ فلسطين/ و/لن نتركك وحدك يا غزة/.

وانتقد المتظاهرون موقف الدول الغربية وطالبوها بوقف تسليح كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت بوخارست شهدت سابقاً مظاهرات عدة تأييداً لفلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي راح ضحيته /32142/ شهيداً و/74412/ جريحاً.

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