تواصل الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري قرب موسكو

عواصم-سانا

تواصلت الإدانات العربية والدولية للهجوم الإرهابي الذي استهدف مساء أمس مجمع كروكوس التجاري بضواحي موسكو، وأسفر عن مقتل 133 شخصاً، وإصابة 140 آخرين بجروح، حسب بيانات لجنة التحقيق الروسية.

وأدانت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها بشدة الهجوم الإرهابي الجبان والدنيء، معربة عن تضامن بلادها التام مع روسيا وتعازيها الخالصة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

بدورها قالت وزارة الخارجية الموريتانية في بيان: “بهذه المناسبة الأليمة للحكومة والشعب الروسي الصديقين نتقدم بأحر التعازي والمواساة وأخلص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين، ونؤكد شجب بلادنا وتنديدها القوي لهذا العمل الإجرامي وكل الأعمال الإرهابية أيا كانت مصادرها وغاياتها”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بشدة العمل الإرهابي، مؤكدة في بيان تضامن لبنان مع روسيا الاتحادية، ورفضه المطلق، واستنكاره التام لهذا العمل الإجرامي، مشددة على أهمية جلب الفاعلين إلى العدالة، وإنزال العقاب العادل بهم كي يكونوا عبرة لغيرهم.

وأعرب حزب الله عن تعاطفه مع ذوي الضحايا، وتضامنه الإنساني ‏الكامل معهم في هذه المأساة والفاجعة ‏الأليمة، متقدما بأحر التعازي والمواساة لروسيا قيادة وشعباً.

بدوره أعرب الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف خلال اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه الحارة بضحايا هجوم كروكوس الإرهابي.

وأدان توكاييف بشدة أعمال العنف الوحشية ضد المدنيين، مؤكدا تضامنه مع روسيا في حربها ضد الإرهاب.

وأدانت الرئيسة السلوفاكية زوزانا تشابوتوفا الهجوم الإرهابي، وقالت: إن هذا العمل إرهابي ومدان وغير مقبول على الإطلاق، معربة عن تضامنها مع عائلات الضحايا الأبرياء وأقاربهم.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن اليوم اعتقال 11 شخصاً عندما كانوا يحاولون الفرار إلى الأراضي الأوكرانية، بينهم أربعة إرهابيين متورطين بشكل مباشر في تنفيذ الهجوم.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency