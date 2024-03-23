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تنديداً بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة… مظاهرات في مدن وعواصم عالمية

2024-03-23

عواصم-سانا

شهدت عدة مدن وعواصم عالمية اليوم مظاهرات حاشدةً تنديداً بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وشارك الآلاف في مظاهرات نظمت في العاصمة التونسية، والعاصمة النمساوية فيينا، وكوبنهاغن وآرهوس في الدنمارك، ومدينة ميلانو الإيطالية، ومالمو ويوتيبوري وألنغسوس في السويد، وبرلين وشتوتغارت وبريمن في ألمانيا، ولندن ومانشستر في بريطانيا، ولايدن الهولندية دعماً للشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرات الأعلام الفلسطينية واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، داعين إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني.

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