روسيا تدعم سلاح البحرية بسفينة جديدة حاملة للصواريخ المجنحة

موسكو-سانا

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن سلاح البحرية في الجيش الروسي سيحصل على سفينة جديدة تم تطويرها في إطار المشروع الحكومي

20385.

وقال مصدر في مجال صناعة السفن لوكالة تاس الروسية: “تبعاً للجداول الزمنية الجديدة فإن سفينة بروفورني التي طورت في إطار المشروع 20385 من المفترض أن تسلّم لسلاح البحرية في الجيش الروسي عام 2025”.

وأضاف: “بحلول صيف العام القادم ستكون السفينة جاهزة لتسليمها للجيش، وسيتم إخضاعها لمجموعة من الاختبارات”.

وتعتبر بروفورني ثاني فرقاطة صاروخية تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي المذكور، ويبلغ طولها نحو 104 أمتار وعرضها 13 متراً ومقدار إزاحتها للمياه 2220 طناً، ولها القدرة على الإبحار بسرعة 27 عقدةً بحريةً، كما تضم منظومات تسليحها صواريخ مضادة للأهداف الجوية وللسفن، ومنظومات لإطلاق صواريخ “كاليبر” و”أونيكس” المجنحة، ومنظومات لإطلاق الطوربيدات.

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