طقس الغد.. الحرارة أدنى من معدلاتها وفرصة لهطل زخات مطرية جنوب البلاد

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بشكل عام نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم، وتبقى الفرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة وخاصة المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 45 كم/سا في المناطق الجنوبية الشرقية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…