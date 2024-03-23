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بدء اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين لموسم 2024

2024-03-23

دمشق-سانا

بدأت اليوم اختبارات المرحلة الأولى من الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين في علم الأحياء والعلوم العامة لموسم 2024، وتستمر حتى الثامن والعشرين من آذار الجاري.

وأشارت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه إلى أن منافسات الأولمبياد بدأت عن بعد في مختلف المحافظات اليوم باختبار الرياضيات وعلم الأحياء والفيزياء والكيمياء للصغار واليافعين، ويستمر لمدة 45 دقيقةً، حيث تحتسب المدة الزمنية لكل طالب من لحظة دخوله إلى الامتحان.

وأوضحت الهيئة في بيانها أنه لا يوجد وقت محدد لبدء الاختبار، فلكل طالب حرية اختيار الوقت الذي يناسبه لبدء الاختبار، ويتضمن 18 سؤالاً من المعلومات التي درسها في المنهاج الدراسي، كما يستطيع المتقدمون المشاركة في الاختبار من منازلهم.

ويتضمن الأولمبياد العلمي للصغار واليافعين ثلاث مراحل تبدأ بمرحلة القبول والاختبارات عن بعد، ثم تنتقل إلى الاختبارات على مستوى المحافظات وستقام في شهر حزيران، لتنتهي باختبارات التصفيات النهائية في شهر آب القادم.

هيلانه الهندي

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