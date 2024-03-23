وسائل إعلام فلسطينية : شهيدان في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بيت حانون شمال قطاع غزة

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
المهندس عرنوس يعزي نظيره الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري
2024-03-23
سورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان قرب موسكو وتؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه المجازر ومساءلة مرتكبيها
2024-03-22
مباحثات سورية روسية في موسكو لتعزيز التعاون في المجال الزراعي
2024-03-22
مباحثات سورية أرمينية لتعزيز علاقة التوءمة بين مدينتي دمشق ويريفان
2024-03-22
الجزائر تطالب بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية
2024-03-22
الصين: الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية انتهاك خطير لسيادتها وسلامة أراضيها
2024-03-22
إيرواني: لا يمكن حل الأزمة في سورية من دون دعم كامل لسيادة ووحدة وسلامة أراضيها
2024-03-21
محليات
تكريم 50 طفلاً وطفلة فائزين بالمسابقات السنوية الأدبية والفنية لوزارة الثقافة في اللاذقية
2024-03-23
الشؤون الاجتماعية والعمل: نقدم تسهيلات للوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين من حملة “تشارك بالخير”
2024-03-23
مركز التنسيق الروسي يقدم مساعدات إنسانية في معلولا وصيدنايا بريف دمشق
2024-03-23
إصابة ثلاثة أشخاص جراء انفجار غاز في أحد محلات المجوهرات بدمشق
2024-03-23
بعد صيانتها بخبرات محلية… عودة مطحنة أم الزيتون بالسويداء للعمل
2024-03-23
تكريم أمهات من ذوات الإعاقة في السويداء
2024-03-23
الحرارة أدنى من معدلاتها وزخات مطرية في مناطق متفرقة
2024-03-23
رياضة
انطلاق دورة الوفاء لفروسية قفز الحواجز
2024-03-21
منتخب سورية الأول بكرة القدم يتعادل مع منتخب ميانمار في تصفيات كأس العالم وكأس آسيا
2024-03-21
كوبر يعلن تشكيلة منتخب سورية الأول بكرة القدم لمواجهة منتخب ميانمار
2024-03-21
منتخب سورية الأول لكرة القدم يواجه منتخب ميانمار غداً في التصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا
2024-03-20
تكريم منتخب حمص للبراعم بكرة القدم لفوزه ببطولة منتخبات المحافظات
2024-03-18
مانشستر يونايتد يقضي على حلم ليفربول بالتأهل لكأس الاتحاد
2024-03-17
فوز محافظة حمص على فيروزة بدوري كرة القدم للسيدات
2024-03-17
اقتصاد
سعر غرام الذهب ينخفض محلياً ثلاثة عشر ألف ليرة
2024-03-23
مباحثات سورية روسية في موسكو لتعزيز التعاون في المجال الزراعي
2024-03-22
انخفاض أسعار الذهب
2024-03-22
المركزي الروسي: نحن في حالة استعداد دائم لعقوبات جديدة
2024-03-22
تراجع أسعار النفط
2024-03-22
ناريشكين: الولايات المتحدة لم تعد قادرة على إملاء سياسة الأسعار في سوق النفط
2024-03-21
سعر غرام الذهب يرتفع محلياً عشرين ألف ليرة
2024-03-21
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الشريط الإخباري
الرئيس الأسد يعزي الرئيس بوتين: ماضون في حربنا المشتركة ضد الإرهاب والتطرف العابر للحدود
ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس الروسي إلى 133 شخصاً
الحرارة أدنى من معدلاتها وزخات مطرية في مناطق متفرقة
المهندس عرنوس يعزي نظيره الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري
إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي على المجمع التجاري قرب موسكو
الحرارة إلى انخفاض وزخات مطرية في عدد من المناطق
نيبينزيا: الولايات المتحدة تواصل نهب الثروات السورية بحجة مكافحة الإرهاب
السيدة أسماء الأسد تزور جمعية قرى الأطفال SOS بمناسبة عيد الأم
السفير الضحاك: ادعاءات الغرب حول الحرص على سورية وشعبها تتطلب عدوله عن سياسات التضليل ودعم جهود الدولة السورية
سورية تدين تدخلات واشنطن في شؤون كوبا وتطالب المجتمع الدولي برفع الحصار الأمريكي
وسائل إعلام فلسطينية : شهيدان في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بيت حانون شمال قطاع غزة
2024-03-23
2024-03-23
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مشاهد بثتها وسائل إعلام روسية للهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكوس سيتي هول بضواحي موسكو
انظر ايضاً
مشاهد بثتها وسائل إعلام روسية للهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكوس سيتي هول بضواحي موسكو
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