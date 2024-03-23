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وسائل إعلام فلسطينية : شهيدان في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في بيت حانون شمال قطاع غزة

2024-03-23

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مشاهد بثتها وسائل إعلام روسية للهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز كروكوس سيتي هول بضواحي موسكو

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