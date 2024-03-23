“آكشن إيد”: نقص المياه الصالحة للشرب في غزة تسبب بانتشار الأمراض

القدس المحتلة-سانا

أكدت منظمة “آكشن إيد” الدولية أن سكان قطاع غزة يعانون من الجفاف والمرض وسط ظروف غير صحية، بسبب النقص الحاد في المياه الصالحة للشرب جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع.

وأشارت المنظمة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن معدل ما يحصل عليه الأهالي في قطاع غزة 3 لترات فقط من المياه يوميا، وهو أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب للفرد يوميا، وهو 15 لترا لتغطية جميع الاحتياجات المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، بما في ذلك الغسيل.

من جانبها، قالت مسؤولة التواصل والمناصرة في مؤسسة “آكشن إيد” في فلسطين رهام جعفري: إن الوصول إلى المياه النظيفة هو حق أساسي من حقوق الإنسان، ولكن في الوقت الحالي يكافح الناس في غزة من أجل البقاء.

وأضافت: إن الأطفال في غزة يموتون بالفعل بسبب نقص الغذاء والمياه، في حين تتفشى الأمراض في مخيمات النازحين ومراكز الإيواء المكتظة وغير الصحية.

وأكدت أن هناك حاجة ماسة إلى المياه النظيفة، إلى جانب الإمدادات الغذائية والطبية، مشيرة إلى أن المجاعة أصبحت وشيكة ما لم يتم السماح بدخول المساعدات الإغاثية على نطاق واسع.

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