بوتين: المتورطون في الهجوم الإرهابي في كروكوس سيتي لن يفلتوا من العقاب

موسكو-سانا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز تسوق كروكوس سيتي في ضواحي العاصمة موسكو بأنه “هجوم إرهابي دموي وهمجي”.

وقال بوتين في كلمة متلفزة: “شرع المجرمون بدم بارد وبشكل متعمد بقتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تماماً كما فعل النازيون قبل ذلك عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة”، معرباً عن تعازيه الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحباءهم في الهجوم.

ولفت بوتين إلى أنه تم اعتقال 4 من المتورطين في تنفيذ الهجوم الإرهابي، إضافة إلى 11 ممن قدموا لهم المساعدة، مشيراً إلى أن منفذي هجوم كروكوس حاولوا التوجه إلى أوكرانيا، حيث تم إعداد منفذ لهم، ولكن أجهزة الأمن الروسية تمكنت من توقيفهم.

وأوضح بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس، مشدداً على أن المجرمين المتورطين في الهجوم الإرهابي وكل من خطط وساعد لن يفلتوا من العقاب.

وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا يوم غد على ضحايا العمل الإرهابي في كروكوس، مبيناً أن روسيا اجتازت اختبارات صعبةً كثيراً، وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضاً.

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