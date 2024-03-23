روسيا تفرض عقوبات على 56 شخصاً كندياً

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم فرض عقوبات على 56 شخصاً كندياً متورطين في تقديم الدعم والدعاية للنازيين الجدد في أوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس عن الوزارة قولها في بيان: إنه “رداً على العقوبات التي تفرضها بشكل متواصل حكومة جاستن ترودو ضد ممثلي القيادة الروسية ومجتمع الأعمال الروسي والمجتمعات المدنية والأكاديمية وكذلك أي شخص مكروه من قبل أوتاوا الرسمية التي تحمي النظام النازي في كييف، فقد فرضت روسيا حظراً كاملاً على دخول 56 مواطناً كندياً إلى أراضيها بشكل دائم”.

وبحسب بيان الوزارة فإن القائمة تتضمن أشخاصاً متورطين بشكل نشط من خلال المجتمع الأكاديمي والهيئات الموالية لبانديرا الأوكرانية اليمينية في الحملة التي تروج لما يسمى منظمة القوميين الأوكرانيين المتطرفة المحظورة في روسيا إضافة إلى أشخاص مشاركين بنشاط في نشر الدعاية ضد روسيا والترويج للتخويف منها.

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