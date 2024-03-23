الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينياً في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل ورام الله وبيت لحم، وطوباس، ونابلس، والقدس المحتلة واعتدت على الفلسطينيين واعتقلت 15 منهم بعد أن فتشت منازلهم وعبث بمحتوياتها.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني بأن حصيلة الاعتقالات في الضفة الغربية ارتفعت منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نحو 7740 معتقلاً.

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