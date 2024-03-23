مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف مقاطعة بيلغورود الروسية

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف اليوم عن مقتل مدني وإصابة خمسة آخرين جراء قصف أوكراني استهدف أراضي المقاطعة.

ونقلت وكالة تاس عن غلادكوف قوله في قناته على التليغرام: “شنت القوات الأوكرانية هجوماً جوياً على منطقة سكنية في بيلغورود وتسببت بمقتل مدني وإصابة خمسة آخرين كما ألحقت أضراراً كبيرة بالمباني”.

وكان غلادكوف أعلن في وقت سابق مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقتي ستاري أوسكولسكي وتشيرنيانسكي في المقاطعة نفسها.

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