حاكم مقاطعة موسكو: عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في كروكوس مرشح للازدياد مع استمرار رفع الأنقاض

موسكو-سانا

أعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف أن عدد ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في مجمع “كروكوس سيتي هول” التجاري في مدينة كراسنوغورسك بضواحي موسكو مرشح لمزيد من الارتفاع في ظل استمرار رفع الأنقاض.

وقال فوروبيوف في حديث للصحفيين في مركز مساعدة أقارب القتلى والجرحى بحسب ما نقل عنه موقع (RT): “يجب أن أقول على الفور إن عدد الضحايا سيرتفع بشكل كبير، اليوم صباحاً دخل رجال الإنقاذ إلى القاعة التي وقعت فيها الأحداث.. نحن نرى أن الوضع هناك صعب للغاية وعند إزالة الأنقاض سنرى عدداً آخر من القتلى والجرحى”، مضيفاً: “نحن نبذل كل ما في وسعنا لضمان وتيرة العمل المطلوبة لجهود الإنقاذ”.

من جانبها طالبت مستشارة المدعي العام الروسي ناتاليا بوكلونسكايا بتنفيذ عقوبة الإعدام لمنفذي الهجوم الإرهابي على كروكوس سيتي.

وقالت بوكلونسكايا في حديث صحفي: “الهجوم الإرهابي الذي وقع هو مأساة وحشية.. والعقوبة على ذلك هي في الواقع عقوبة الإعدام فقط.. أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الجريمة ليسوا بشراً، بل مجرد آلية خاضعة للرقابة في قوقعة إنسان متعصب، غير قادر على التفكير برأسه، إنهم متعصبون إرهابيون جبناء”.

وأشارت المستشارة إلى أن الهجوم الإرهابي هو جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يحق لمنفذيها طلب العفو لاحقاً.

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