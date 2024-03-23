SCS-NET
الشريط الإخباري

العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

2024-03-23

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي مباشر من مواقع العدو المتاخمة للخط الأزرق في القطاع الأوسط.

كما استهدف العدو الإسرائيلي وادي السلوقي بالقذائف المدفعية ما أدى لنشوب حرائق في الأحراج.

وواصل الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى وبلدات الجنوب بينما استهدف بالقصف المدفعي عدداً من المناطق.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على الجنوب اللبناني

بيروت-سانا واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على المناطق الحدودية من الجنوب اللبناني.

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved