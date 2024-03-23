العدو الإسرائيلي يجدد اعتداءاته على قرى وبلدات الجنوب اللبناني

بيروت-سانا

جدد العدو الإسرائيلي اليوم اعتداءاته على عدد من قرى وبلدات الجنوب اللبناني.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن أطراف بلدتي عيتا الشعب وراميا في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي مباشر من مواقع العدو المتاخمة للخط الأزرق في القطاع الأوسط.

كما استهدف العدو الإسرائيلي وادي السلوقي بالقذائف المدفعية ما أدى لنشوب حرائق في الأحراج.

وواصل الطيران الاستطلاعي المعادي تحليقه طوال الليلة الماضية وحتى صباح اليوم فوق قرى وبلدات الجنوب بينما استهدف بالقصف المدفعي عدداً من المناطق.

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