هطولات مطرية متفرقة.. أغزرها 23.5 مم في صافيتا بطرطوس

دمشق-سانا

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 23.5 مم في صافيتا بريف طرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

في طرطوس.. القدموس 13 مم والشيخ بدر 2 مم ومشتى الحلو 8 مم ودريكيش 4 مم وصافيتا 23.5 مم وحمام واصل 8.5 مم والصفصافة 11 مم وبانياس 6 مم.

في الحسكة.. المالكية والجوادية 10 مم والزهيرية 17 مم وهيمو 9.5 مم وعامودا 4 مم والقحطانية 7.5 مم والقامشلي 9.7 مم واليعربية 16 مم والدرباسية 3 مم وأبو قصايب 3.5 مم وتل حميس 4.5 مم وتل براك 5 مم وتل علو 11.5 مم والحسكة وتل تمر 1.5 مم وأم مدفع ومركدة 1 مم وتل بيدر والشدادي 3 مم والعريشة 8.5.

في حمص.. الناصرة 2 مم ومرمريتا 9 مم وشين 8 مم وقلعة الحصن 11 مم والعريضة 7 مم وتلكلخ 5 مم وتل دو 4.4 مم وحمص المدينة 7 مم والرستن 4 مم والمخرم 1 مم.

في حماة.. الرصافة 2 مم ووادي العيون وحربنفسه 4 مم ومصياف 5 مم وعين حلاقيم وحماة 3 مم وربعو وكفر زيتا 1 مم ومحردة 1.5 مم.

في منطقة الغاب.. عين الكروم 4 مم والكريم والسقيلبية 1 مم.

في ريف دمشق.. مضايا 3.5 مم وسرغايا 11 مم.

في القنيطرة .. حضر 3 مم.

في إدلب.. أرمناز 3 مم وإدلب المدينة 9 مم وخان شيخون 2 مم.

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