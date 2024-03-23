الدفاعات الروسية تدمر 12 مسيرة أوكرانية استهدفت 4 مقاطعات روسية

موسكو-سانا

أسقطت وسائط الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي الليلة الماضية 12 طائرة دون طيار أوكرانية فوق أربع مقاطعات روسية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم أنه أنه تم في الليلة الماضية التصدي لمحاولات من جانب نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرات دون طيار، حيث تمكنت قوات الدفاع الجوي المناوبة من إسقاط 5 مسيرات جوية فوق مقاطعة بريانسك، ومثلها فوق مقاطعة بيلغورود، وواحدة فوق مقاطعة فورونيج وأخرى فوق مقاطعة ساراتوف.

وتتصدى القوات الروسية بشكل شبه يومي لمحاولات نظام كييف استهداف المقاطعات الحدودية الروسية بالطائرات المسيرة والصواريخ، وتدمر وتسقط معظمها.

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