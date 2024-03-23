23 آذار 1950- إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية

دمشق-سانا

1849- وقوع معركة نوفارا بين مملكة سردينيا والإمبراطورية النمساوية.

1870- إنشاء دار الكتب في القاهرة.

1918- ألمانيا تطلق بواسطة (مدفع برتا) أولى القذائف باتجاه باريس للمرة الأولى أثناء الحرب العالمية الأولى.

1925- الملك فؤاد يحل مجلس النواب بعد 9 ساعات من انتخابه سعد زغلول رئيساً.

1933- الرايخ الألماني يمنح الزعيم النازي أدولف هتلر سلطات مطلقة حتى عام 1937.

1950- إنشاء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

1956- استقلال باكستان بفضل جهود محمد علي جناح الذي يعتبر مؤسس جمهورية باكستان.

9651- الولايات المتحدة تطلق سفينة الفضاء (جيميني 3) التي تحمل رجلين إلى الفضاء، هما فيرغيل غريسوم وجون يونغ.

من مواليد هذا اليوم:

1858- لودنيج كويد، مؤرخ وسياسي ألماني حاصل على جائزة نوبل للسلام عام 1927.

1907- دانيال بوفه، طبيب إيطالي واختصاصي في العقاقير، حاصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1957.

من وفيات هذا اليوم:

1801- القيصر بافل الأول، إمبراطور روسيا الثالث عشر في الإمبراطورية الروسية.

1992- فريدريش فون هايك، اقتصادي ومنظر سياسي نمساوي – بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974.

2015- لي كوان يو أول رئيس وزراء في سنغافورة ومؤسسها، وصاحب ثاني أطول عهد رئاسة وزراء في التاريخ.

أعياد ومناسبات:

اليوم العالمي للأرصاد الجوية.

اليوم الوطني في باكستان.

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