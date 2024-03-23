إدانات عربية ودولية واسعة للهجوم الإرهابي على المجمع التجاري قرب موسكو

عواصم-سانا

أدانت العديد من الدول العربية والأجنبية الهجوم الإرهابي على مجمع كروكوس التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو والذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم: إن” دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القانون الدولي”.

وفي بيان مماثل أدانت السعودية الهجوم الإرهابي على المجمع التجاري، مؤكدة أهمية محاربة ومكافحة جميع أشكال التطرف والإرهاب ومتمنية الأمن والسلامة لروسيا وشعبها.

بدورها قالت وزارة الخارجية المصرية: إن” مصر تؤكد إدانتها الشديدة ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب”، معربة عن تضامنها الكامل مع روسيا الاتحادية في هذا الوضع الحساس.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأردنية تضامن بلاده مع روسيا الاتحادية في هذا المصاب الأليم، ورفضها واستنكارها المطلق لهذا الفعل الإرهابي الجبان.

وعبرت الرئاسة الفلسطينية عن إدانتها الشديدة واستنكارها لهذا الهجوم الإرهابي، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب القيادة الروسية والشعب الروسي الصديق.

وأدان وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بشدة الهجوم الإرهابي قائلاً: إن” المكافحة المشتركة والفاعلة ضد الإرهاب تتطلب اتخاذ إجراءات جادة وغير تمييزية من جانب المجتمع الدولي”.

كما أدان الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهجوم الإرهابي وأعرب عن تعازيه للحكومة والشعب الروسي بالضحايا، مؤكداً ثقته بوحدة الشعب الروسي.

وقال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في برقية تعزية لنظيره الروسي فلاديمير بوتين: إن “بيلاروس تدين بحزم هذا القتل البربري للناس الأبرياء الذي لا يمكن أن يقبل له أي تبرير”، معرباً عن قناعته بأن جميع المشاركين في تخطيط وارتكاب هذا العمل الشنيع سيتم تحديدهم وسينالون العقاب المستحق.

من جهته قال الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل: إن “كوبا تدين العمل الإرهابي الوحشي الذي ارتكب في موسكو وتعرب عن تعازيها الصادقة لشعب وحكومة الاتحاد الروسي”.

كما أدان الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف بشدة العمل الإرهابي ضد المدنيين في موسكو، مؤكداً أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للإرهاب، داعياً في الوقت نفسه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إعلان رفضها بالإجماع لهذا النوع من العنف ضد المواطنين الأبرياء.

وأعربت وزارة خارجية أرمينيا عن صدمتها بسبب هذا الهجوم الإرهابي في موسكو، وقالت: إننا نحزن بشدة على فقدان الأبرياء ونتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى والمصابين.

وفي بيان آخر قالت وزارة خارجية أذربيجان: إنها تدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، واصفة هذا الهجوم الإرهابي باللاإنساني والوحشي.

من ناحيتها قالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان: “ندين بشدة هذا الهجوم المروع، ونتضامن مع شعب وحكومة الاتحاد الروسي”.

وفي بيان مماثل أدانت وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان بشدة هذا الهجوم الإرهابي، مؤكدة أنه لا يمكن أن يكون هناك أي مبرر للإرهاب.

كما أدانت صربيا بشدة الهجوم الإرهابي في موسكو وأعرب رئيسها ألكسندر فوتشيتش عن خالص التعازي لأسر الضحايا وللرئيس بوتين والشعب الروسي قائلاً: إن مثل هذه الهجمات تذكير للجميع بضرورة عدم التخلي عن الحرب ضد الإرهابيين.

وأدان الرئيس البوليفي لويس آرسي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي في موسكو وأعرب عن تضامنه مع الشعب الروسي وتعازيه لأسر الضحايا.

كما أدان رئيس جمهورية أبخازيا أصلان بجانيا بشدة هذه الجريمة الوحشية وقال: “أنا متأكد من أنه من خلال توحيد الجهود سنكون قادرين على محاربة هذا الشر، ومن المؤكد أن مرتكبي هذه الأفعال سيعاقبون بالعقاب المستحق.

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