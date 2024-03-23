القوات الروسية تحبط محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة وراجمات صواريخ

موسكو-سانا

أحبطت القوات الروسية محاولات النظام الأوكراني تنفيذ هجمات إرهابية مساء اليوم على الأراضي الروسية باستخدام طائرات مسيرة وراجمات صواريخ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم: “حاول نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ فامبير الأمريكي، حيث تصدت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة لها وأسقطت 17 صاروخاً في مقاطعة بيلغورود”.

وأضافت الوزارة: “إن نظام كييف حاول أيضاً تنفيذ هجوم إرهابي آخر باستخدام طائرات من دون طيار، حيث تصدت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة لها وأسقطت واحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency