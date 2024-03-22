سورية تدين بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان قرب موسكو وتؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذه المجازر ومساءلة مرتكبيها

دمشق-سانا

أدانت سورية بأشد العبارات الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مجمع كروكوس التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو، مؤكدة أهمية تضافر جهود العالم لمواجهة هذه المجازر ومساءلة مرتكبيها والقوى والدول التي تقف خلفها.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات العمل الإرهابي الجبان الذي وقع في مجمع كروكوس التجاري قرب العاصمة الروسية موسكو، والذي يأتي بعد الإنجازات الكبرى التي حققها الشعب الروسي الصديق وخاصة في العملية الخاصة التي ينفذها الجيش الروسي في منطقة دونباس، وكذلك في الانتخابات التي جرت قبل عدة أيام وأثبت فيها الشعب الروسي دعمه لجيشه وقيادته الحريصة على حقوق الاتحاد الروسي وصحة موقف قيادته في مواجهته للمخططات الاستعمارية الغربية ولإيجاد عالم جديد متعدد الأقطاب يزيل كل أشكال الهيمنة والعدوان التي ترتكبها الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأضافت الوزارة: “إن هذا الهجوم الإرهابي الوحشي واللاإنساني أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، إضافة إلى عدد كبير من الجرحى، وهذا يثبت مرة أخرى الروح العدوانية والمنفلتة من عقالها في الغرب الجماعي وعدم اكتراثه بحياة المدنيين الأبرياء ليس في روسيا فقط بل في أنحاء مختلفة من دول العالم التي تسعى للحفاظ على سيادتها واستقلالها”.

وتابعت الوزارة في بيانها: “تؤكد سورية على أهمية تضافر جهود جميع دول العالم لمواجهة هذه المجازر ومساءلة مرتكبيها والقوى والدول التي تقف خلفها، كما تؤكد سورية وقوفها إلى جانب الشعب الروسي وقيادته في مواجهة آفة الإرهاب الذي ينتشر في أنحاء عديدة من دول العالم”.

وختمت الوزارة بالقول: “تتوجه الجمهورية العربية السورية بأحر التعازي إلى أهالي الضحايا وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل، وتؤكد بأنها تقف في الصفوف الأولى إلى جانب روسيا الاتحادية والدول الأخرى التي تكافح طاعون الإرهاب وتعمل على تطهير أراضيها منه”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency