نيبينزيا: موسكو ستعتبر أي قوات فرنسية في أوكرانيا هدفاً له الأولوية

نيويورك-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده ستعتبر أي قوات فرنسية على الأراضي الأوكرانية هدفاً له الأولوية، داعياً باريس إلى وضع ذلك في اعتبارها.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي اليوم: “عند التخطيط لإرسال قوات نظامية إلى أوكرانيا، يجب على باريس أن تتذكر شيئاً مهماً وهو أنه سيتم اعتبار جنودها هدفاً مشروعاً بل أولوية لجيشنا”، مؤكداً أن الغرب أوصل أوكرانيا إلى حافة الهاوية وبدأ يعاني من التوتر الشديد لأنه لم يتمكن من إلحاق ما يسميه “هزيمة استراتيجية” بروسيا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن في وقت سابق أنه لا ينبغي استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل.

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