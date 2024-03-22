أربع دول أوروبية تتفق على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية

مدريد-سانا

أعلن رؤساء وزراء إسبانيا وإيرلندا ومالطا وسلوفينيا الاتفاق على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مشددين على الحاجة الملحة إلى وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال رؤساء وزراء الدول الأربع في بيان اليوم: “إن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة، يتم من خلال تنفيذ حل الدولتين، وسنفعل ذلك عندما تكون الظروف مناسبة”، مرحبين بالنتائج التي اعتمدها المجلس الأوروبي في قمة بروكسل حيث دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، إلى “هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة”، وحضوا “إسرائيل” على عدم إطلاق عملية عسكرية في رفح.

بدوره أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيت أن بلاده اتفقت مع كل من إيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وقال عقب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل: إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر أربع سنوات والتي بدأت العام الماضي.

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