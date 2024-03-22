بجهود تشاركية حملة (الخير خيرك) لبصمة شباب سورية مستمرة لدعم الأسر المحتاجة

دمشق-سانا

تعكس مبادرات شهر رمضان المبارك صورة نموذجية عن التكافل الاجتماعي والعمل التطوعي المنظم وتتنوع بين توزيع سلل غذائية ووجبات إفطار وسحور وألبسة تستهدف تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الفئات الأكثر حاجة.

وضمن حملة “تشارك بالخير” التي أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في بداية الشهر الفضيل تواصل مؤسسة بصمة شباب سورية حملتها بمختلف المحافظات السورية تحت عنوان “حملة الخير خيرك”.

وخلال توزيع وجبات الإفطار لعدد من الأسر المحتاجة في حي القابون بدمشق ضمن فعاليات الحملة التي جهزت مطبخ رمضاني بالحي أوضحت مساعد رئيس مجلس أمناء المؤسسة ربا حمامي أن إعداد الوجبات وتوزيعها يتم بالتعاون مع المجتمع المحلي ومنصة طهاة سورية وشركة تكرم تطبيق “تفضل”، مشيرة إلى أن الحملة نشاط سنوي لتخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة في الشهر الفضيل في ظل الظروف الصعبة.

ويستفيد من الحملة وفق حمامي شرائح مجتمعية متعددة منها الأسر الأشد احتياجاً وحالات مرضية مختلفة، مبينة أن عدد الوجبات الغذائية التي يتم تحضيرها في المطبخ الرمضاني يصل إلى 250 وجبة يومياً حيث يتم إيصالها إلى منازل الأسر المستحقة.

وأشار عضو لجنة المجتمع المحلي تمام سعيد إلى أن التوزيع يتم وفق معايير محددة تراعي الوصول إلى جميع الأسر المستحقة في الحي، مبيناً أن هذه المبادرات بمختلف أشكالها ولا سيما التنموية تسهم في عودة الأهالي الذين هجرهم الإرهاب في الفترة الماضية إلى بيوتهم في الحي.

بدوره الشيف بسام اليوسف من منصة طهاة سورية أوضح أن المشاركة خلال شهر رمضان لها متعة خاصة في تعزيز التعاون وتجسيد قيم العطاء التي تميز المجتمع السوري، لافتاً إلى أن عدد الأعضاء المنضمين إلى المنصة يصل إلى أكثر من 2000 شخص يقدمون خبراتهم وبشكل تطوعي في الأنشطة المجتمعية.

من جانبه أوضح عضو فريق الترويج في شركة “تكرم” محمود الصالح أن دور الشركة خلال الحملة يتركز على توصيل المتطوعين وإيصال الوجبات لأهالي الحي قبل الإفطار، مشيراً إلى أهمية المساهمة في العمل الخيري ودور التشاركية في تنظيم العمل.

المتطوعة في المؤسسة رنا أحمد أشارت إلى أن العمل يتم بروح الفريق الواحد حيث يتم إحصاء عدد الوجبات وتوزيعها وفق قوائم بأسماء الأسر المستهدفة من الدعم، في حين بين المتطوع تمام طعمة أن تجربة العمل التطوعي مهمة لاكتساب المزيد من الخبرات واستثمار الوقت في القيام بأعمال تعود بالفائدة على الجميع.

مهند سليمان

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