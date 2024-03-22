SCS-NET

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة إلى 32070 شهيداً و 74298 جريحاً

2024-03-22

انظر ايضاً

﻿

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2024, All Rights Reserved